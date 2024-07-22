Mersin'de skandal görüntüler! Terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çektiler
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:32
Mersin'den sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler geldi. Bir grup terör sempatizanı, terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp halay çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
Mersin sahilinden gelen skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Sınır ötesinde ve yurt içinde terör örgütüyle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ederken, Mersin'de terör örgütü yandaşları sahneye çıktı.
VİDEO KAYDINA ALDILAR
Gece saatlerinde yaklaşık 15 kişi bir araya geldi, sözde PKK marşı ile halay eşliğinde terör örgütünün bebek katili elebaşı için sloganlar attı.
KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI
Bir yandan halay çeken grubu bir kişi de cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.
Kısa sürede hızla yayılan videoya kullanıcılardan tepki yağdı. Çok sayıda kişi İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, terör sempatizanı grup hakkında işlem yapılması gerektiğini söyledi.
İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları:
Kaynak: tgrthaber.com