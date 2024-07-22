Mersin'de skandal görüntüler! Terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çektiler

22 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:32

Mersin sahilinden gelen skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sınır ötesinde ve yurt içinde terör örgütüyle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ederken, Mersin'de terör örgütü yandaşları sahneye çıktı.

VİDEO KAYDINA ALDILAR

Gece saatlerinde yaklaşık 15 kişi bir araya geldi, sözde PKK marşı ile halay eşliğinde terör örgütünün bebek katili elebaşı için sloganlar attı.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Bir yandan halay çeken grubu bir kişi de cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

Kısa sürede hızla yayılan videoya kullanıcılardan tepki yağdı. Çok sayıda kişi İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, terör sempatizanı grup hakkında işlem yapılması gerektiğini söyledi.

İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları: