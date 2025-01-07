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Mersin'de tatil sitesinde dehşet! 13. kattan peş peşe düştüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 12:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:23
Mersin&#039;de tatil sitesinde dehşet! 13. kattan peş peşe düştüler

Mersin'de bir tatil sitesinde dehşet yaşandı. 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. 13. kattan peş peşe düştü. Metrelerce yükseklikten düşen gençler olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdemli​ ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde bulunan bir sitede yaşanan olay dehşete düşürdü. 13. kattaki daire de kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. peş peşe balkondan düştü. Mersin'de tatil sitesinde dehşet! Erkek arkadaşıyla birlikte 13. kattan peş peşe düştüler - 1. Resim

İNTİHAR​ İHTİMALİ ÜERİNDE DURULUYOR 

Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
intiharerdemli

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