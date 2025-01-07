Mersin'de tatil sitesinde dehşet! 13. kattan peş peşe düştüler

07 Ocak 2025 12:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:23

Mersin'de bir tatil sitesinde dehşet yaşandı. 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. 13. kattan peş peşe düştü. Metrelerce yükseklikten düşen gençler olay yerinde hayatını kaybetti.

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Erdemli​ ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde bulunan bir sitede yaşanan olay dehşete düşürdü. 13. kattaki daire de kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. peş peşe balkondan düştü.

İNTİHAR​ İHTİMALİ ÜERİNDE DURULUYOR

Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.