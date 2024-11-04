Mersin'de terör operasyonu: 6 şahıs gözaltında

04 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:48

Mersin'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 6 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda materyale ve dokümana el koydu.

Türk güvenlik güçleri hem sınır içinde hem de sınır dışında teröre göz açtırmıyor. Mehmetçik PKK’nın inine girmeye devam ediyor. Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü ile iltisaklı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit etti.

6 ŞAHIS GÖZALTINDA

Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.