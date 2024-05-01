01 May 2024 16:35 - Güncelleme : 01 May 2024 16:38
Mersin'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Palaz (66) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Palaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı