Mersin'de uyuşturucu şüphelisi 7 kişi adreslerinde basıldı

15 May 2024 07:05 - Güncelleme : 15 May 2024 07:06

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Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli adreslerinde yakalandı



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler iki ayrı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ise 430 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ve 2 adet tabanca ele geçirildi.



Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.