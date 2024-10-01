Mersin'de yürek yakan olay! Acılı annenin feryatları yankılandı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 14:07 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:38
Yazlık sitede yaşayan anne Büşra S., oğlu Ege'nin denize gittiğini fark etti. Çaresiz anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla küçük çocuk denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan minik
Denizciler Mahallesi'ndeki yazlık sitede konaklayan Büşra S, 2 yaşındaki oğlu Ege S'nin denize girdiğini fark etti.
Annenin bağırmasıyla kıyıya giden vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, özel araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ege S, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu ne kadar üzücü anne babaların çocuğunu kaybetmesi çok zor bir şey