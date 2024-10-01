Mersin'de yürek yakan olay! Acılı annenin feryatları yankılandı

01 Ekim 2024 14:07 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:38

Yazlık sitede yaşayan anne Büşra S., oğlu Ege'nin denize gittiğini fark etti. Çaresiz anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla küçük çocuk denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan minik İlgili Haberler Son dakika | Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu! Ağzından çıkan sıvı eline bulaşmış

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Denizciler Mahallesi'ndeki yazlık sitede konaklayan Büşra S, 2 yaşındaki oğlu Ege S'nin denize girdiğini fark etti.

Annenin bağırmasıyla kıyıya giden vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, özel araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ege S, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

Çocuğun cenazesi otopsi​ için morga kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.