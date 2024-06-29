Mersin'de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

29 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:23

İstanbullular dikkat: Bir yol daha yol kapatılıyor

İstanbullular dikkat: Bir yol daha yol kapatılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ve uzman çavuşların bulunduğu otomobille çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KONTROLDEN ÇIKIP KARŞI ŞERİDE DALDI

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görev yapan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

BİRİ UZMAN ÇAVUŞ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 30'DAN FAZLA YARALI VAR

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba yaşamını yitirdi. Kazada 35 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.