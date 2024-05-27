Mersin’deki feci kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti: Ölenlerin kimlikleri belli oldu...

27 May 2024 13:08 - Güncelleme : 27 May 2024 13:15

Dün akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana gelen feci kazada, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 araç birbirine girdi.

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada ölen 10 kişinin kimlikleri ise belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teymen’in cenazesi hastanede dururken, Halil Şimşek’in cenazesi Adana’ya, diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır’a gönderildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün karşı şeride geçip, kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada yaralananları ziyaret etti.

Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki ziyarette Vali Pehlivan'a AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Kolabaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da eşlik etti.

Başhekim Dr. Sadık Emre Direk'den bilgiler alan Vali Pehlivan ile beraberindekiler, yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yolcu otobüsünün şoförü Ali G. de gözaltına alındı.