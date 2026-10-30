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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:53

MESEM maaşları kalktı mı? Mesleki Eğitim Merkezi devlet katkısı ödemeleri bitti mi?

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında işletmelere ve usta öğreticilere sağlanan devlet katkısı ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. MESEM maaşları kalktı mı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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MESEM maaşları kalktı mı? Mesleki Eğitim Merkezi devlet katkısı ödemeleri bitti mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:53

MESEM maaşlarıyla ilgili gelişme, kapsamında öğrenci çalıştıran işletmeleri ve usta öğreticileri yakından ilgilendiriyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan devlet katkısı uygulaması, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla sona erdi. Peki, MESEM maaşları kalktı mı, öğrenci ücretleri ödenmeye devam edecek mi?

HABERİN ÖZETİ

MESEM maaşları kalktı mı? Mesleki Eğitim Merkezi devlet katkısı ödemeleri bitti mi?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) maaşları ve devlet katkısı ödemeleriyle ilgili gelişmeler, öğrenci ve işletmeleri ilgilendiriyor.
Mesleki eğitim kapsamında öğrenci çalıştıran işletmelere ve usta öğreticilere sağlanan devlet katkısı uygulaması 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla sona erdi.
Bu durum, MESEM öğrencilerine ödenen ücretlerin kaldırıldığı anlamına gelmiyor; öğrenci ücretleri ödenmeye devam edecek.
Devlet katkısı ödemeleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan uygulamanın süresinin dolmasıyla sona erdi.
Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilmeyecek.
Devlet katkısı uygulamasının torba yasa veya Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden yürürlüğe girmesi halinde geçmiş dönemlere ilişkin ödemelerin yapılması mümkün olabilecek.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

MESEM MAAŞLARI KALKTI MI?

MESEM kapsamında öğrencilere ödenen ücretler kaldırılmadı. Sona eren uygulama, işletmelere sağlanan devlet katkısı ödemeleriyle sınırlı kaldı. Mevcut mevzuata göre bu ay itibarıyla Mal Müdürlükleri tarafından işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacak.

MESEM maaşları kalktı mı? Mesleki Eğitim Merkezi devlet katkısı ödemeleri bitti mi?

Devlet katkısının sona ermesi, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hak ettikleri ücretlerin kesileceği anlamına gelmiyor. 

MESEM DEVLET KATKISI ÖDEMELERİ NEDEN SONA ERDİ?

Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında işletmelere ve usta öğreticilere yapılan devlet katkısı uygulaması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılmıştı. Belirlenen sürenin 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla dolması üzerine mevcut mevzuat kapsamında ödemeler sona erdi.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

MESEM DEVLET KATKISI GERİYE DÖNÜK ÖDENECEK Mİ?

Devlet katkısı uygulamasının torba yasa veya Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden yürürlüğe girmesi halinde geçmiş dönemlere ilişkin ödemelerin de yapılması mümkün olabilecek.

Geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı, yeni düzenlemenin kapsamına ve yürürlük tarihine bağlı olacak. Böyle bir karar alınması durumunda geçmiş dönem ödemelerinin toplu olarak gerçekleştirilmesi gündeme gelebilecek. Ancak şu an için geriye dönük ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

MESEM ÖĞRENCİLERİNİN MAAŞLARI ÖDENMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Devlet katkısı ödemelerinin sona ermesi, MESEM öğrencilerinin ücretlerini etkilemiyor. Öğrencilerin ve ustaların hak ettikleri ücretlerin ödenmesine devam edilecek.

Düzenleme kapsamında durdurulan ödemeler yalnızca işletmelere sağlanan devlet katkısıyla sınırlı tutuluyor. Bu nedenle MESEM öğrencilerinin maaşlarının kaldırıldığı veya ödemelerin tamamen durdurulduğu yönündeki değerlendirmeler doğru değil.

ETİKETLER
#mesleki eğitim
#Devlet Katkısı
#Mesem
#Usta Öğretici
#Mal Müdürlükleri
#Gündem
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