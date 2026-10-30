MESEM maaşları kalktı mı? Mesleki Eğitim Merkezi devlet katkısı ödemeleri bitti mi?

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İstanbul
MESEM maaşlarıyla ilgili gelişme, mesleki eğitim kapsamında öğrenci çalıştıran işletmeleri ve usta öğreticileri yakından ilgilendiriyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan devlet katkısı uygulaması, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla sona erdi. Peki, MESEM maaşları kalktı mı, öğrenci ücretleri ödenmeye devam edecek mi?
MESEM kapsamında öğrencilere ödenen ücretler kaldırılmadı. Sona eren uygulama, işletmelere sağlanan devlet katkısı ödemeleriyle sınırlı kaldı. Mevcut mevzuata göre bu ay itibarıyla Mal Müdürlükleri tarafından işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacak.
Devlet katkısının sona ermesi, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hak ettikleri ücretlerin kesileceği anlamına gelmiyor.
Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında işletmelere ve usta öğreticilere yapılan devlet katkısı uygulaması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılmıştı. Belirlenen sürenin 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla dolması üzerine mevcut mevzuat kapsamında ödemeler sona erdi.
Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilmeyecek.
Devlet katkısı uygulamasının torba yasa veya Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden yürürlüğe girmesi halinde geçmiş dönemlere ilişkin ödemelerin de yapılması mümkün olabilecek.
Geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı, yeni düzenlemenin kapsamına ve yürürlük tarihine bağlı olacak. Böyle bir karar alınması durumunda geçmiş dönem ödemelerinin toplu olarak gerçekleştirilmesi gündeme gelebilecek. Ancak şu an için geriye dönük ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.
Devlet katkısı ödemelerinin sona ermesi, MESEM öğrencilerinin ücretlerini etkilemiyor. Öğrencilerin ve ustaların hak ettikleri ücretlerin ödenmesine devam edilecek.
Düzenleme kapsamında durdurulan ödemeler yalnızca işletmelere sağlanan devlet katkısıyla sınırlı tutuluyor. Bu nedenle MESEM öğrencilerinin maaşlarının kaldırıldığı veya ödemelerin tamamen durdurulduğu yönündeki değerlendirmeler doğru değil.