Meteoroloji'den yağış ve çöl tozu uyarısı geldi! 17 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı

17 May 2024 06:31 - Güncelleme : 17 May 2024 07:12

Meteoroloj Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu değerlendirmesine göre İstanbul dahil yurdun önemli bölümünde yağışlı hava bekleniyor. Dört bölgede toz taşınımı uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 dereceye kadar artması beklenirken rüzgarın hafif ve orta kuvvette olacağı belirtildi.

Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİYLE HEYELAN UYARISI

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE °C, 25°C

İSTANBUL °C, 21°C

KIRKLARELİ °C, 22°C

KOCAELİ °C, 22°C

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

DENİZLİ °C, 32°C

İZMİR °C, 29°C

MUĞLA °C, 28°C

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 28°C

ANTALYA °C, 24°C

BURDUR °C, 29°C

HATAY °C, 26°C

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA °C, 22°C

ESKİŞEHİR °C, 25°C

KONYA °C, 27°C

YOZGAT °C, 18°C

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

DÜZCE °C, 23°C

SİNOP °C, 17°C

ZONGULDAK °C, 17°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

SAMSUN °C, 17°C

TOKAT °C, 20°C

TRABZON °C, 16°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

KARS °C, 12°C

MALATYA °C, 22°C

VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

GAZİANTEP °C, 27°C

SİİRT °C, 23°C

ŞANLIURFA °C, 29°C