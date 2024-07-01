Meteoroloji, 1 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı! İki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

01 Temmuz 2024 06:21 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 06:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) temmuz ayının ilk hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre geçtiğimiz birkaç haftada vatandaşlara oldukça zorlu günler yaşatan sıcak hava dalgası yurdun büyük bölümünde yine etkisini sürdürecek.

Buna karşın Meteoroloji'den iki bölge için yağış uyarısı gelirken, yağışa bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BUGÜN (1 TEMMUZ) HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan tahminlere göre bugün hava yurdun doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Buna karşın iki bölge için şiddetli yağış uyarısı da geldi. Orta ve doğu olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Öte yandan bugün rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE BUGÜN HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU 21°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU 15°C, 32°C Az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık

ADANA 25°C, 35°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C Az bulutlu

SİVAS 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 20°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı