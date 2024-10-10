Meteoroloji 10 Ekim hava raporunu yayımladı: İki gün sonra geri dönüyor

10 Ekim 2024 06:45 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 07:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim Perşembe günü hava durumu raporunu yayımladı. Bazı bölgeler yağışlı bir gün geçirirken bazı bölgeler puslu ve sisli bir hava yaşayacak. Yazdan kalma günlere de iki gün sonra veda edilecek. İşte il il hava durumu...

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklıklarının yüksekliğiyle yazı hatırlatan günlere iki gün sonra veda edilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı haritalara göre iki gün sonra sonbaharı yaşatan yağışlı havalar yeniden başlayacak. 30 dereceye yakın hissedilen sıcaklıklarında mevsim normallerine yaklaşacak.

ÜLKENİN KUZEYİ SİSLİ HAVA YAŞAYACAK

Yurdun kuzey bölümleri puslu ve yer yer sisli bir gün geçirecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısı yağış​ geçişleri yaşayacak.

CUMARTESİ GÜNÜ YURDUN YARISI YAĞIŞLI

Hafta sonu itibarıyla yağışların yeniden yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerine yaklaşarak 3 ila 4 derece kadar düşecek.

İL İL HAVA DURUMU​

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL​ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık