Meteoroloji 10 Haziran hava durumunu duyurdu: Bayram haftası 12 dereceye kadar yükselecek!
Türkiye 10-16 Haziran haftasına kavurucu sıcaklıklarla giriyor. Kurban Bayramı'nda havanın yüksek sıcaklıkta olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın il il hava durumunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününün hava durumu raporunda yüksek sıcaklıklar için uyardı. Bayram haftası için plan yapanlar dikkat!
Türkiye yaz ayına mevsim normallerinin de üzerinde sıcaklıklarla başladı. Kurban Bayramı'nın da idrak edileceği 10-16 Haziran haftasında 40 dereceleri bulan sıcaklıklar için uzmanlar uyardı. 6 ila 12 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ülkeyi kavuracak.
10 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU
Pazartesi günü için yayınlanan hava durumu raporuna göre gün boyu ülkenin doğu bölümleri sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken ülke genelinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar mevsim normalleri üzerinde hissettirmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Kurban Bayramı haftası için yurdun iç kesimlerini terk eden yağışların doğu kesimlerinde etkisini bir süre devam ettirmesi bekleniyor.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu