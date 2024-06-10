Meteoroloji 10 Haziran hava durumunu duyurdu: Bayram haftası 12 dereceye kadar yükselecek!

10 Haziran 2024 06:30 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 06:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününün hava durumu raporunda yüksek sıcaklıklar için uyardı. Bayram haftası için plan yapanlar dikkat!

Türkiye yaz ayına mevsim normallerinin de üzerinde sıcaklıklarla başladı. Kurban Bayramı'nın da idrak edileceği 10-16 Haziran haftasında 40 dereceleri bulan sıcaklıklar için uzmanlar uyardı. 6 ila 12 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ülkeyi kavuracak.

10 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

Pazartesi günü için yayınlanan hava durumu raporuna göre gün boyu ülkenin doğu bölümleri sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken ülke genelinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar mevsim normalleri üzerinde hissettirmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Kurban Bayramı haftası için yurdun iç kesimlerini terk eden yağışların doğu kesimlerinde etkisini bir süre devam ettirmesi bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu