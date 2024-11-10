Meteoroloji 10 Kasım Pazar hava durumu raporunu yayımladı! İstanbul için yağmur ve soğuk uyarısı

10 Kasım 2024 06:33 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 06:57

İstanbul'da hafta sonu plan yapanlar için 10 Kasım hava durumu merak konusu. Özellikle Pazar günü dışarı çıkmayı düşünen binlerce kişi, "Bugün yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji uzmanları, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde önümüzdeki 4-5 gün içinde sıcaklıkların bazı alanlarda sıfırın altına düşebileceğini belirtiyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor mu? İşte 10 Kasım Pazar gününe dair hava durumu detayları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı raporlara göre, 10 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul'da hava durumu, dışarıda vakit geçirmeyi planlayan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün İstanbul'da yağmur var mı?" sorusu da bu sebeple öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzey çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Ayrıca, iç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu 10 Kasım Pazar günü gökyüzünde yağış getiren bulutlarla geçecek olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 14 dereceye kadar çıkarken gece 10 derece olarak hissedilecek.

Gün boyunca yer yer yağış bırakan parçalı bulutlar hakimiyetini sürdürecek, akşam saatlerinde ise sağanak yağışın etkisini artırması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 11 ila 15°C arasında olması, gece ise 10°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacakların yağış riskine karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji raporlarına göre, İstanbul’da önümüzdeki günlerde de hava yağışlı ve serin olacak. Bu nedenle, hafta boyunca nemli ve yağmurlu bir hava hakim olabilir.

11 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU?

Pazartesi günü, İstanbul’da bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gün içinde hafif yağış geçişleri yaşanabilir; özellikle sabah ve akşam saatlerinde nem oranının artacak.

12 KASIM SALI İSTANBUL HAVA DURUMU?

12 Kasım 2024 günü İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması ve öğleden sonra yağış ihtimali öne çıkıyor. Sıcaklıklar gündüz 15-21°C arasında değişirken, gece ise 13°C civarına kadar düşmesi bekleniyor. Gün içerisinde rüzgarın hafif esmesi ve genel olarak nem oranının %70 civarında olması tahmin ediliyor, bu da hava hissini daha serin hale getirebilir. Yağışın özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor, bu nedenle dışarıda vakit geçirecek olanlar hazırlıklı olmalı.

Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul genelinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.