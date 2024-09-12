Meteoroloji 12 Eylül hava durumu raporunu yayımladı! Kuvvetli yağış geliyor: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji'nin son raporuna göre, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Sıcaklıkların ise Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde artacağı tahmin ediliyor. İşte il il 12 Eylül hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SEL, SU BASKINI, DOLU...
Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
SICAKLIK BAZI BÖLGELERDE ARTACAK
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE 12 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı ve Bursa'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık