Meteoroloji 12 il için kar uyarısı yaptı! İstanbul için de alarm var | 23 Ocak hava durumu

23 Ocak 2025 08:21 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 08:33

Meteoroloji, 23 Ocak güncel hava durumu raporunu paylaştı Raporda 12 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Güneşli günlerden geçen İstanbul'da da yağışın yeniden teşrif edeceği gün belli oldu.

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23 Ocak güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar yurdun iç ve batı bölgelerine kayarken 12 ilde ise kar beklentisi hakim.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI? İstanbul'da son birkaç gündür olduğu gibi bugün de yağış yok. Ancak yarın kent kuvvetli sağanak yağış geçişine sahne olacak. İstanbul'da sıcaklık da birkaç derece azalacak. Pazar günü ise havanın yeniden açması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞİYOR

Doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise doğu ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

O BÖLGELERDE BUZLANMAYA DİKKAT

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 15°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 12°C Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 7°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 7°C Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 13°C Çok bulutlu ve yağmurlu

SİNOP 13°C Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK 11°C Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 6°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ARTVİN 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS -1°C arçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN 4°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C Çok bulutlu ve yağmurlu