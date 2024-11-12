Meteoroloji 12 Kasım hava raporunu yayımladı: Çok sayıda ilimize yağış, sis ve pus uyarısı
Kasım ayı ortaları hava durumu yurt geneli için hem güneşin hem de yağışların bir arada göründüğü şekilde seyrini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalarında gün gün değişken sıcaklıklar dikkati çekiyor. İstanbul dahil sağanak yağmur beklenen şehirler belli oldu. İşte 12 Kasım Salı hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı hava tahmin raporlarına göre yurt geneli sisli, puslu, bazı yerler güneşli ancak bazı bölgelerin yağışlı olacağı bir salı günü geçecek. İstanbul'da yağmurun devam edip etmeyeceği merak edilen hava tahmin soruları arasında bulunuyor. Batı bölgelerimizin bazılarında yağış bazılarında sis ve pus hakim olurken pastırma sıcaklarını anımsatan güneşli günler bazı şehirlerimizde devam edecek.
ÜLKE GENELİNDE 12 KASIM SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin batısı İstanbul dahil yağışlı bir gün geçirecek. Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevreleri de yağış geçişleri yaşayacak. Van ve Hakkari çevrelerinde aynı zamanda kar yağışı beklenebilir. İç kesiklerde sis ve pus bir arada olacak. Hava sıcaklığı doğu bölgelerimizde kısmi bir yükseliş yaşayabilir. Ülke geneli kuzeyli rüzgarlarla serinletici etki yaşayacak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu