Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji 16 kent için sarı kodlu alarm verdi! Kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun birçok kentinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Sıcaklık ise kuzeybatı kesimlerinde 7 derece birden artacak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 derece birden azalacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 07:32

Genel Müdürlüğü 24 Nisan Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının da kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji 16 kent için sarı kodlu alarm verdi! Kar yağışı ve sağanak geliyor

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan Cuma günü için kuvvetli sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bölgeler ile sıcaklık değişimlerini duyurdu.
Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.
Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artarken, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacak.
16 il (Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır) için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji 16 kent için sarı kodlu alarm verdi! Kar yağışı ve sağanak geliyor

16 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan yapılan değerlendirmede 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır da yağışların kuvvetleneceği bildirildi.

Meteoroloji 16 kent için sarı kodlu alarm verdi! Kar yağışı ve sağanak geliyor

24 NİSAN CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARAÇANAKKALEÇANAKKALE6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
EDİRNEEDİRNE6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBULİSTANBUL9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
SAKARYASAKARYA4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
EGEAFYONKARAHİSARA.KARAHİSAR°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİDENİZLİ°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİRİZMİR°C, 23°CParçalı bulutlu
MANİSAMANİSA°C, 21°CParçalı bulutlu
Bölge Genelinde Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZADANAADANA°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYAANTALYA°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDURBURDUR°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAYHATAY°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLUANKARAANKARA°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRIÇANKIRI°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
KONYAKONYA°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLUBOLU°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCEDÜZCE°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONUKASTAMONU°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAKZONGULDAK°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYAAMASYA°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
RİZERİZE°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUNSAMSUN°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZONTRABZON°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUMERZURUM°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARSKARS°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYAMALATYA°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VANVAN°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIRDİYARBAKIR°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEPGAZİANTEP°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRTSİİRT°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji
#yağış uyarısı
#Sarı Kod
#24 Nisan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.