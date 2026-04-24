Meteoroloji 16 kent için sarı kodlu alarm verdi! Kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Nisan Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının da kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı bildirildi.

Özetle

16 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan yapılan değerlendirmede 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır da yağışların kuvvetleneceği bildirildi.

24 NİSAN CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE ÇANAKKALE 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu EDİRNE EDİRNE 6°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL İSTANBUL 9°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAKARYA SAKARYA 4°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı DENİZLİ DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı İZMİR İZMİR °C, 23°C Parçalı bulutlu MANİSA MANİSA °C, 21°C Parçalı bulutlu Bölge Genelinde Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR BURDUR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY HATAY °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA KONYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU KASTAMONU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA AMASYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE RİZE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KARS KARS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA MALATYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU ADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı DİYARBAKIR DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP GAZİANTEP °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT SİİRT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu