Meteoroloji, 18 Haziran hava durumu raporunu yayımladı... Güneş yakıyor ama yağmura dikkat!
Son dakika hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Rapora göre yurdun büyük bölümü kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye devam edecek. Ancak bazı turizm beldeleri de başta olmak üzere birçok kentte şiddettli sağanak ve buna bağlı sel ve taşkın riski var. İşte 18 Haziran hava durumu raporu...
Bayramın üçüncü gününde hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımladı. 18 Haziran 2023 hava tahminleri, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve parlak bir gökyüzüne işaret ediyor. Buna karşın bazı bölgelerimizde şiddetli sağanak yağışa rastlanacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün hava yurdun kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olacak. Buna karşın Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekliyor.
Diğer bölgelerimizin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
18 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 33°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu
BOLU °C, 32°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu
AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık