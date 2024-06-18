Meteoroloji, 18 Haziran hava durumu raporunu yayımladı... Güneş yakıyor ama yağmura dikkat! 

18 Haziran 2024 06:32 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 06:32

Bayramın üçüncü gününde hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımladı. 18 Haziran 2023 hava tahminleri, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve parlak bir gökyüzüne işaret ediyor. Buna karşın bazı bölgelerimizde şiddetli sağanak yağışa rastlanacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün hava yurdun kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olacak. Buna karşın Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekliyor.

Diğer bölgelerimizin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

18 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu

BOLU °C, 32°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu

AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık