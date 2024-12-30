Meteoroloji 19 il için alarmı verdi! Yağmur, kar ve soğuk bastırıyor | 30 Aralık hava durumu

30 Aralık 2024 07:03 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:06

Meteoroloji, birçok bölgede 19 il için yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde soğuma artarken yağışlar bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu'daki toplam 6 il için ise yağışa bağlı sarı kodlu uyarı geçilirken, bazı bölgelerde don olayları görülecek. İşte 30 Aralık hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ (MGM) 30 Aralık 2024 hava durEtiketumu raporunu paylaştı. Uzman değerlendirmelerine göre ülke genelinde soğuk hava etkisini biraz daha artırıyor. Yağışlar birçok bölgede soğumayla birlikte kar ve karla karışık yağmur​ şeklinde olacak. Birçok ilimiz yeni yıla kar yağışıyla girecek. İşte son hava tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (30 ARALIK 2024)

Bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meterolojik verilere göre bugün 19 ilimiz günü yaşğlı geçirecek. Akdeniz, İç Anadolu’nun doğu ve güney kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri; Ankara’nın güneyi, Konya’nın kuzeyi, Erzincan, Tunceli ve Elazığ’ın batı bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise sağanak olarak görülecek.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki toplam 6 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşların yer yer etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

BUZLANMA VE SİS VE PUSA DİKKAT!

İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları, pus ve sis etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması istendi.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ:

ÇANAKKALE: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ:

AFYON: 2°C – Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ: 8°C – Öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ:

ADANA: °C, 13°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA: °C, 16°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY: °C, 10°C – Öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

MERSİN: °C, 13°C – Aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

ANKARA: °C, 7°C – Güney kesimlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR: °C, 4°C – Çok bulutlu

KONYA: °C, 4°C – Kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS: °C, 4°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ:

BOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 8°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 8°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:

AMASYA: 8°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN: 9°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT: 7°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

ERZURUM: -4°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA:, 6°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu

VAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: