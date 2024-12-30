Meteoroloji 19 il için alarmı verdi! Yağmur, kar ve soğuk bastırıyor | 30 Aralık hava durumu
Meteoroloji, birçok bölgede 19 il için yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde soğuma artarken yağışlar bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu'daki toplam 6 il için ise yağışa bağlı sarı kodlu uyarı geçilirken, bazı bölgelerde don olayları görülecek. İşte 30 Aralık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Aralık 2024 hava durEtiketumu raporunu paylaştı. Uzman değerlendirmelerine göre ülke genelinde soğuk hava etkisini biraz daha artırıyor. Yağışlar birçok bölgede soğumayla birlikte kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Birçok ilimiz yeni yıla kar yağışıyla girecek. İşte son hava tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (30 ARALIK 2024)
Bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meterolojik verilere göre bugün 19 ilimiz günü yaşğlı geçirecek. Akdeniz, İç Anadolu’nun doğu ve güney kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri; Ankara’nın güneyi, Konya’nın kuzeyi, Erzincan, Tunceli ve Elazığ’ın batı bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise sağanak olarak görülecek.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki toplam 6 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşların yer yer etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
BUZLANMA VE SİS VE PUSA DİKKAT!
İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları, pus ve sis etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması istendi.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ:
- ÇANAKKALE: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
- EDİRNE: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ:
- AFYON: 2°C – Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DENİZLİ: 8°C – Öğle saatlerinde yağmurlu
- İZMİR: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
- ADANA: °C, 13°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
- ANTALYA: °C, 16°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- HATAY: °C, 10°C – Öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
- MERSİN: °C, 13°C – Aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
- ANKARA: °C, 7°C – Güney kesimlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ESKİŞEHİR: °C, 4°C – Çok bulutlu
- KONYA: °C, 4°C – Kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SİVAS: °C, 4°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
- BOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE: 8°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
- SİNOP: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK: 8°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
- AMASYA: 8°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- SAMSUN: 9°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- TOKAT: 7°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- TRABZON: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
- ERZURUM: -4°C – Parçalı ve çok bulutlu
- KARS: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA:, 6°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu
- VAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
- DİYARBAKIR: 9°C – Çok bulutlu
- GAZİANTEP: 5°C – Öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışlı
- SİİRT: 10°C – Çok bulutlu
- ŞANLIURFA: 10°C – Aralıklı sağanak yağışlı