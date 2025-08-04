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 | Onur Kaya

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak

Türkiye genelinde etkili olan sıcaklık, bu hafta yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre 2 bölgede yağmur bekleniyor. 9 ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 07:41

4 Ağustos 2025 tarihli raporunu yayınladı. yaz mevsiminin son ayında kavurucu sıcakları hissetmeye devam edecek. Ancak bazı bölgeler yağışla serinleyecek.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak

9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta ile Toroslar mevkiinde Antalya ve Adana dolayları, Doğu Karadeniz kıyılarında Trabzon ve Artvin ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışlar bir hafta boyunca aralıklarla ve kısa süreli geçişlerle devam edecek.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞMUR YOK

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Ankara'da 34 derecek, İstanbul'da 32 derece, İzmir'de ise 36 dereceyi görecek.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

  • ANKARA 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • İSTANBUL 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak
  • ADANA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA 32°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak
  • AFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak
  • ERZURUM 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR 42°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 38°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak
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#türkiye
#yağış
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sıcak hava
#sağanak
#Hava Durumu
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