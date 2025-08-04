Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: 9 ilde sağanak bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye yaz mevsiminin son ayında kavurucu sıcakları hissetmeye devam edecek. Ancak bazı bölgeler sağanak yağışla serinleyecek.

9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta ile Toroslar mevkiinde Antalya ve Adana dolayları, Doğu Karadeniz kıyılarında Trabzon ve Artvin ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışlar bir hafta boyunca aralıklarla ve kısa süreli geçişlerle devam edecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞMUR YOK

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Ankara'da 34 derecek, İstanbul'da 32 derece, İzmir'de ise 36 dereceyi görecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

ANKARA 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu İSTANBUL 31°C Parçalı ve az bulutlu

31°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık

ADANA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 32°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı