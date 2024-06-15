Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor!

15 Haziran 2024 01:10 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 01:41

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz’de 15 Haziran Cumartesi kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, 15 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, 15 Haziran Cumartesi günün ilk saatlerinde batısında zamanla genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'Dikkatli ve tedbirli olun' uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliği de, ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.