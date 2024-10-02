Meteoroloji 2 Ekim 2024 hava durumu raporunu yayımladı: 7 il için sarı ve turuncu uyarı verildi, okullar bile tatil edildi

02 Ekim 2024 05:55 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 06:02

Meteoroloji 2 Ekim 2024 hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Özellikle 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, 2 ilde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

7 İLDE ALARM

Bolu, Sinop, Karabük ve Düzce için sarı, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı verildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

SAATTE 70 KİLOMETRE HIZLA GELİYOR

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, Karadeniz'in iç kesimleri ve yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb. olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı.

2 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak ve Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, 2 Ekim Çarşamba tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

SICAKLIK YENİDEN ARTACAK

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde artmaya başlayacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2 EKİM İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu