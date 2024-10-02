Meteoroloji 2 Ekim 2024 hava durumu raporunu yayımladı: 7 il için sarı ve turuncu uyarı verildi, okullar bile tatil edildi
Meteoroloji 2 Ekim 2024 hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Özellikle 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, 2 ilde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
7 İLDE ALARM
Bolu, Sinop, Karabük ve Düzce için sarı, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı verildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.
SAATTE 70 KİLOMETRE HIZLA GELİYOR
Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, Karadeniz'in iç kesimleri ve yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb. olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı.
2 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Zonguldak ve Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, 2 Ekim Çarşamba tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
SICAKLIK YENİDEN ARTACAK
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde artmaya başlayacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2 EKİM İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu