Meteoroloji 22 Haziran hava durumu raporunu yayımladı! Sıcaklıklar 10 derece yükseldi
Meteoroloji 22-23 Haziran hafta sonu hava durumu raporu tahminlerini paylaştı. Yurdumuz bir yandan 10 dereceye varan kavurucu sıcaklıklarla boğuşurken, bazı bölgelerimiz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Bayramı biraz daha mevsim normallerinde geçiren yurdumuz bu hafta sonunu mevsim normallerinin üzerinde kavurucu sıcaklıklarda ancak biraz daha rüzgarlı geçirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı için orta kuvvette rüzgar beklenirken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya varan kuvvetli esintiler bekleniyor.
Hava sıcaklığının Haziran ayı mevsim normallerinin 10 derece daha üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
İSTANBUL °C, 29°C
KIRKLARELİ °C, 31°C
KOCAELİ °C, 30°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
DENİZLİ °C, 41°C
İZMİR °C, 36°C
MUĞLA °C, 39°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
ANTALYA °C, 33°C
HATAY °C, 30°C
ISPARTA °C, 35°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
ESKİŞEHİR °C, 33°C
KONYA °C, 33°C
SİVAS °C, 31°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
DÜZCE °C, 31°C
SİNOP °C, 27°C
ZONGULDAK °C, 24°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
ARTVİN °C, 25°C
SAMSUN °C, 26°C
TRABZON °C, 25°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
KARS °C, 26°C
MALATYA °C, 36°C
VAN °C, 28°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
GAZİANTEP °C, 39°C
SİİRT °C, 38°C
ŞANLIURFA °C, 42°C