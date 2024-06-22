Meteoroloji 22 Haziran hava durumu raporunu yayımladı! Sıcaklıklar 10 derece yükseldi

22 Haziran 2024 06:59 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 07:05

Bayramı biraz daha mevsim normallerinde geçiren yurdumuz bu hafta sonunu mevsim normallerinin üzerinde kavurucu sıcaklıklarda ancak biraz daha rüzgarlı geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı için orta kuvvette rüzgar beklenirken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya varan kuvvetli esintiler bekleniyor.

Hava sıcaklığının Haziran ayı mevsim normallerinin 10 derece daha üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 29°C

KIRKLARELİ °C, 31°C

KOCAELİ °C, 30°C

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

DENİZLİ °C, 41°C

İZMİR °C, 36°C

MUĞLA °C, 39°C

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 33°C

HATAY °C, 30°C

ISPARTA °C, 35°C

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

ESKİŞEHİR °C, 33°C

KONYA °C, 33°C

SİVAS °C, 31°C

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

DÜZCE °C, 31°C

SİNOP °C, 27°C

ZONGULDAK °C, 24°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

ARTVİN °C, 25°C

SAMSUN °C, 26°C

TRABZON °C, 25°C

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

KARS °C, 26°C

MALATYA °C, 36°C

VAN °C, 28°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 38°C

ŞANLIURFA °C, 42°C