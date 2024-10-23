Meteoroloji 23 Ekim Hava durumu raporunu yayımladı! 3 bölge için yağış uyarısı yaptı!

23 Ekim 2024 06:36 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:39

Hava durumu bugün yurdun büyük bölümünde yağışsız bir güne işaret ediyor. Ancak Meteoroloji'nin tahminlerine göre doğu ve kuzeyde 3 bölgede yağış beklentisi var. İşte Meteoroloji 23 Ekim Hava durumu raporu.

Türkiye​ kurak ve sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbahara yağışlarla başlamıştı. Ancak son birkaç gündür yurdun büyük bölümünde güneş yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıkları belli oranda düşse de kara kış şartları henüz kendini göstermedi. Peki yurt genelinde bugün hava durumu​ nasıl? İşte Meteoroloji​ 23 Ekim Hava durumu raporu: Meteoroloji 23 Ekim 2024 hava durumu raporunu yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, birkaç bölge hariç bugün hava yurt genelinde yağışsız olacak. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor.

İSTANBUL​ HAVA DURUMU

Tahminlere göre İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Kentte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklentisi var. Tahminlere göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en düşük 14 °C ve en yüksek 20 °C civarında olacak.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge geneli bugün parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bölge genelinde pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.