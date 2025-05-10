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 | Banu İriç

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu

Baharın ortasında beklenmedik sağanaklar yolda! Meteoroloji, aralarında Ankara, Eskişehir ve Kütahya'nın da bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Güneşli günlere kısa bir mola verilirken, kuvvetli yağış ve fırtına birçok kentte etkili olacak. Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 05:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle iç kesimlerde yaşayan vatandaşların sel, yıldırım, ani su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği; Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük bölümü (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLABİLİR

Meteoroloji, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu

RÜZGAR YER YER FIRTINA HIZINA ÇIKACAK

Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu

SARI KODLA UYARILAN 23 İL ŞUNLAR:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu
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SICAKLIKLAR KUZEYBATIDA AZALACAK

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde azalarak serinlemesi, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve özellikle tarım, ulaşım ve açık alan faaliyetleriyle uğraşanların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji 23 ile sarı kodlu uyarı verdi! Bahar havasına yağış molası! İşte 10 Mayıs Cumartesi hava durumu

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