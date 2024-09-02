Meteoroloji 23 ili 'sarı kodlu' uyardı! Uzman isim İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor

02 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:35

Meteoroloji'den bir kuvvetli yağış uyarısı daha! İstanbul'dan sonra Ankara için de saat verildi

Meteoroloji'den bir kuvvetli yağış uyarısı daha! İstanbul'dan sonra Ankara için de saat verildi

Eylül ayı İstanbul dahil yağışlarla başladı: Meteoroloji'den 3 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi

Eylül ayı İstanbul dahil yağışlarla başladı: Meteoroloji'den 3 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi

Türkiye genelinde geçen hafta etkisini gösteren sağanak yağışlar bu hafta da bazı illerde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) son yapılan açıklamada 23 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz, Batı Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz, Batı Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. MGM’den yapılan son açıklamada, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken, Ege'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek.

METEOROLOJİ'NİN UYARI VERDİĞİ İLLER

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkili olacak yağışlar, öğleden sonra İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir’in güneydoğusu, Kütahya, Uşak, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Çankırı’nın batısı, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış halinde seyredecek.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Antalya, Isparta ve Burdur için Meteoroloji, ‘sarı kodlu’ uyarı verdi.

Özellikle bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağışlar tekrar etkisini göstermişti. Kartal ve Pendik’te bulunan bazı caddeler göle döndü.

UZMAN İSİM SAAT VERDİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek uyardı. Orhan Şen, ''İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 28 C. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz kıyıları yerel sağanak yağışlı. Yağışlar, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu Eskişehir Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli.'' ifadelerini kullandı.