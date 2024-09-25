Meteoroloji 25 Eylül hava durumu raporu yayımlandı! Sis ve pus geliyor

25 Eylül 2024 06:53 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 06:57

25 Eylül hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Yurt genelinde son günlerde serinleyen hava yerini birkaç günlük ısınmaya bırakıyor. Ancak sıcaklıkların artması ile birlikte birçok bölgede sis ve pus etkili olacak.

Kurak ve kavurucu geçen yaz mevsiminin ardından Türkiye​, eylül ayına yağışlarla giriş yapmıştı. Ülke genelinde sıcaklık değerleri gerilerken, sonbahar mevsimi birçok ilde kendisini hissettirmişti. Ancak son birkaç haftadır serinleyen havanın ardından yurt genelinde yazdan kalma günlere yeniden merhaba diyeceğiz. Meteoroloji'nin son hava durumu​ raporuna göre yurt genelinde sıcaklık değerleri birkaç derece artıyor. Ancak ani ısınmaya bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde birçok bölgede sis ve pus olaylarına şahit olacağız.

BUGÜN (25 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak. Diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün yaşayacağız. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bu sebeple hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var.

İSTANBUL​ HAVA DURUMU

İstanbul'da hava bugün oldukça sıcak olacak. Gündüz sıcaklığının 27 dereceyi bulması beklenen kentte gökyüzü parçalı ve az bulutlu geçeceği olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA​ HAVA DURUMU

Ankara'da bugün gündüz sıcaklığının 26°C olması bekleniyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

İZMİR​ HAVA DURUMU

İzmir'de bugün sıcaklık 29°C derece civarında olacak. Yaz aylarını aratmayan bir gün geçirmesi beklenen İzmir'de gökyüzü parçalı ve az bulutlu.