Meteoroloji 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı yayımladı! İşte 27 Kasım hava durumu tahminleri

27 Kasım 2024 07:08 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:32

Meteoroloji 27 Kasım hava durumu raporu yayımlandı. Tahminlere göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı doğu ve kuzeydoğuya kayıyor. Bugün 3 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor, İşte 27 Kasım hava durumu tahminleri...

İşte Türkiye’nin en soğuk yeri! Okullar tatil edildi, yoldaki at bile dondu

İşte Türkiye’nin en soğuk yeri! Okullar tatil edildi, yoldaki at bile dondu

Türkiye​ oldukça soğuk ve yağışlı günlerden geçerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Değerlendirmelere göre son birkaç gündür birçok ilde hayatı olumsuz etkileyen ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de aksamasına neden olan kar yağışı bugün yurdun en doğu bölgelerine kayıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (27 KASIM 2024)

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre;

Bugün hava kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize​ ve Artvin​'in kıyı kesimlerinde yoğun yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor

Değerlendirmelere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Ayrıca yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.

3 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan 3 il için bugün yoğun kar yağışı uyarısı da geldi. Buna göre Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde havanın kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Batı bölgelerde 2 ila 4 derece artış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Rüzgar genelde kuzey yönlerden orta kuvvette esecek, ancak bazı bölgelerde kuvvetli fırtına bekleniyor: Doğu Karadeniz'in batısı: Batı ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar (50-70 km/saat). Doğu Karadeniz'in doğusu: Batı ve güneybatıdan yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat).

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Edirne: 14°C, parçalı ve az bulutlu.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.

EGE: Bölgenin genelinde az bulutlu ve açık hava hakim. İç kesimlerde don ve pus görülebilir.

İzmir: 16°C, açık ve az bulutlu.

Afyonkarahisar: 4°C, parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ: Az bulutlu hava etkili olacak. Yüksek kesimlerde don ve sis bekleniyor.

Antalya: 18°C, açık ve az bulutlu.

Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma riski var.

Ankara: 3°C, parçalı ve çok bulutlu.

Konya: 4°C, parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ: Zonguldak ve çevresinde gece sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma riski var.

Zonguldak: 11°C, parçalı bulutlu, gece yağışlı.

Kastamonu: 4°C, kıyılarda sağanak yağış.

DOĞU KARADENİZ: Kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

Trabzon: 12°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Artvin: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Doğu bölgelerde yoğun kar yağışı dikkat çekiyor. Ardahan çevresinde kar yoğun olacak.

Erzurum: -4°C, sabah kar yağışlı.

Kars: -1°C, aralıklı kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Siirt ve Şırnak çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor.