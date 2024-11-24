Meteoroloji 4 bölge ve 13 il için kar ve kuvvetli yağış alarmı verdi! 24 Kasım hava durumu raporu

24 Kasım 2024 07:05 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:07

Meteoroloji 24 Kasım Pazar hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre soğuk, kar ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altında tutmaya devam edecek. 4 bölge ve 13 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle kar ve eşlik eden kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı! Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Bursa Uludağ’da kar var mı? Bugün ve yarının hava durumu tahmini paylaşıldı

Bursa Uludağ’da kar var mı? Bugün ve yarının hava durumu tahmini paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım hava durumu​ raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye​'nin son birkaç gündür etkisini sert bir şekilde gösteren soğuk hava dalgası​ ile imtihanı bugün de devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 KASIM 2024)

Bugün ülke parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Tahminlere göre birçok bölgede ise aralıklı yağışlar etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu, yağış​ alacak bölgeler arasında yer alıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte cevabı:

Kar ve Karla Karışık Yağmur: İç ve yüksek kesimlerde etkili olacak.

Sağanak Yağmur: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde görülecek.

Gök Gürültülü Sağanak: Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Doğu Akdeniz’in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kar ve karla karışık yağmur​ şeklinde kuvvetli olacağı belirtiliyor.

HAVA SICAKLIĞI DAHA DA DÜŞÜYOR?

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında 5 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Bu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz’in yükseklerinde zaman zaman fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden etkili rüzgar bölgede dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.

SEL RİSKİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca , Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Sakarya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Kuzeyden kuvvetli rüzgar ve don olayına karşı tedbirli olunmalı.

Ege: İç kesimlerde çok bulutlu hava hakim, buzlanma ve don riski bulunuyor.

Akdeniz: Doğu kesimlerde kuvvetli sağanak ve yükseklerde kar yağışı etkili olacak.

İç Anadolu: Doğu kesimlerde kar yağışı kuvvetli olacak.

Karadeniz: Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Tokat ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu: Van dışında bölgenin geneli yağışlı; Erzurum, Muş ve Bitlis’te kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Yağmur ve sağanak bölge genelinde etkili olacak, özellikle Diyarbakır ve Gaziantep çevresinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası’nda sabah yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık ise 8°C civarında.

Ankara hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 3°C

İzmir hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar ise kentte orta kuvvette esecek. Sıcaklık ise 11°C civarında olacak.