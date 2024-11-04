Meteoroloji 4 Kasım hava durumu raporunu yayımladı! Soğuk hava ve kar geliyor

04 Kasım 2024 07:18 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:39

4 Kasım hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Rapora göre 4 ilde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var. İşte son hava tahminleri...

Türkiye son günlerde 4 mevsimi bir arada yaşıyor. Bazı bölgelerde sıcaklık değerleri yazdan kalma günleri anımsatırken bazı kesimlerde ise kara kış çoktan etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu da yurt genelinde benzer bir duruma işaret ediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? (4 KASIM 2024)

Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bugün Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sinop, Tokat, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin ise aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul hava durumu bugün parçalı bulutlu görünüyor. Sıcaklık ortalamasının 16°C beklendiği megakentte sabah ve gece saatlerinde bölge pus ve yer yer sis bekleniyor.