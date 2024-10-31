Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! Kasım ayı soğuk ve kar getiriyor

31 Ekim 2024 06:51 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:01

Meteoroloji 31 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ekim ayının son gününde yurt genelinde güneşli ve ılık bir hava hakim. Ancak kasım ayı sert geçecek gibi. 5 günlük hava tahmin raporuna göre kar yağışı ve soğuk hava Türkiye'ye ilerliyor.

Türkiye, yaklaşık 1 haftadır ılık ve güneşli havanın etkisinde yazdan kalma günlerden geçiyor. Sıcaklık değerleri birçok bölgede 25 derecenin üzerinde seyrederken, kışlık kıyafetlerin ortaya çıkışı da bir müddet ertelendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31 Ekim hava durumu raporu da ekim ayının son gününün yine benzer şekilde sıcak ve güneşli geçeceğine işaret etti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (31 EKİM 2024)

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Yağış ise kısıtlı bir bölgede etkili olacak. Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış görülme ihtimali yüksek. Bugün hava durumu diğer yerlerde ise az bulutlu veya açık olacak. Buna karşın kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece geç saatlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

Tahmin raporuna gör önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KASIM AYI SOĞUK HAVA GETİRİYOR

Diğer yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre kasım ayı ile birlikte soğuk ve yer yer kar olmak üzere yağışlı hava da yüzünü göstermeye başlıyor. 3 Kasım Cumartesi gece saatleri itibarıyla yağışlı ve soğuk bir hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor. 3 Kasım Pazar günü Marmara'nın doğusu ve güneyi ile Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağışların yüksek kesimlerde kar veya karla karışım yağmur şeklinda olması bekleniyor. Buna bağlı olarak sıcaklık değerlerinin 8 ile 10 derece arasında düşeceği öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı veya çok bulutlu ancak ılık bir hava bekleniyor. Kentte sıcaklığın en düşük 12°C en yüksek 19°C olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara hava durumu tahminleri bugün parçalı ve az bulutlu bir güne işaret ediyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir. Sıcaklık değerleri ise 3°C ila 17°C arasında değişecek.

İZMİR HAVA DURUMU

Tahminlere göre İzmir'de bugün hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık ise en düşük 12°C en yüksek 23°C civarında olacak.