Meteoroloji, 6 il için kuvvetli yağış alarmı verdi! Hava durumu yayımlandı sel baskınlarına dikkat!

08 Temmuz 2024 07:52 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:53

Türkiye sıcak yaz günlerinden geçerken bazı bölgelerde kuvvetli yağış sel baskınlarına ve buna bağlı can kayıplarına yol açtı. Samsun, Ordu ve Muş'ta dün etkili olan sağanak yağmur sonrası 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Hal böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü merakla beklenen 8 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Raporda 6 il için şiddetli sağanak uyarısı yer aldı.

6 İLDE SEL BASKINI UYARISI

Meteoroloji raporunda yer alan notlara göre sağanak yağış buugün Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde etkili olacak. Raporda söz konusu 6 ilde şiddetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE 8 TEMMUZ HAVA DURUMU