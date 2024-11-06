Meteoroloji 6 Kasım hava durumu tahminini yayımladı: Sağanak ve kar geliyor!
Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği kaydedilirken, Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak ve kar yağışı beklendi. İşte bölge bölge, il il 6 Kasım 2024 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre, bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyrederken, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
SİS BULUTLARI GELİYOR
Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis uyarısı yapılırken, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE 6 KASIM İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık