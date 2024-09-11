Meteoroloji 7 ilde sarı alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde sel tehlikesi! İşte 11 Eylül 2024 hava durumu raporu

11 Eylül 2024 05:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 05:59

Meteoroloji'nin son raporuna göre, 7 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde şiddetli yağmur ve fırtına beklenirken, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı. İşte 11 Eylül 2024 il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

7 İLE SARI KOD

Meteoroloji tarafından 7 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller arasında; Aydın Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne ve Manisa yer aldı.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın bugün Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL 11 EYLÜL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin kısa süreli yerel, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile Konya ve Ankara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batısının çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batısı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batısı çok bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık