Meteoroloji 7 şehri uyardı! Kar ve sağanak yağış geliyor

19 Kasım 2024 00:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 00:10

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre, birçok bölge ve il için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Muş ve Batman illeri için sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge ve il il güncel hava durumu tahminleri...

Meteoroloji kuvvetli sağanak ve toz taşınımı için il il uyardı! Göz gözü görmeyecek, kuvvetli geliyor

Meteoroloji kuvvetli sağanak ve toz taşınımı için il il uyardı! Göz gözü görmeyecek, kuvvetli geliyor

Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu​ tahmin raporunu paylaştı. Tahmine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Hatay çevrelerinde ve Antalya'nın doğu bölgelerinde, ayrıca Mersin'in batısı ve Adana'nın kıyı ilçelerinde yağış görüleceği ifade edildi.

Yağışların büyük ölçüde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının beklendiği belirtildi.

METEROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde Siirt​, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde etkili olması beklenen yerel şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Diyarbakır​, Muş ve Batman illeri için sarı alarm durumu ilan edildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde hava durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Bugün Trakya ve Batı Ege haricinde birçok bölgede yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Adıyaman, Gaziantep​, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı, Adana'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KARS -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu