Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarılar! İstanbullular dikkat! Kar yağışı kaç gün sürecek?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesini vurdu. İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla şehir beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bununla birlikte Meteoroloji, AKOM ve Valilikten de peş peşe uyarılar geldi. Kar yağışının bugün şiddetini artıracağı ve hafta sonu boyunca devam edeceği belirtildi.

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Valilik, AKOM ve Meteoroloji tarafından da vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı. Vali Davut Gül, bugün de okulların tatil edildiğini açıkladı. Saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ GİDEREK ARTIRACAK

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM tarafından yapılan son değerlendirmede ise kar yağışının etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte tüm okulların bugün tatil edildiğini belirtip "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

3 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.