Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mayıs Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji bazı kentlere sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor: Günlerce etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs Salı günü için yayımladığı rapora göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış ve sağanak beklenirken, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı. Niğde'de kar yağışı bekleniyor.

3 KENTE SARI KODLU UYARI

Sağanak birçok kentte hayatı felç ederken, yağışların İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Öte yandan Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı. Niğde'de de kar yağışının beklendiği bildirildi.

5 MAYIS GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık (°C) Durum MARMARA EDİRNE - Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE 21 Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 17 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ 21 Parçalı ve çok bulutlu SAKARYA 14 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE KÜTAHYA - Parçalı ve çok bulutlu AFYONKARAHİSAR 9 Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu DENİZLİ 16 Parçalı bulutlu İZMİR 21 Parçalı bulutlu MUĞLA 17 Parçalı bulutlu AKDENİZ ADANA 17 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 23 Parçalı bulutlu BURDUR 13 Parçalı ve çok bulutlu HATAY 17 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı OSMANİYE - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA 13 Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 11 Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı KONYA 13 Çok bulutlu NEVŞEHİR 7 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 9 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE 14 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU 13 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK 13 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 15 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ARTVİN 14 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı SAMSUN 15 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı TRABZON 14 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 11 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KARS 13 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MALATYA 15 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 13 Çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 20 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KİLİS - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 17 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 18 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADIYAMAN - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 18 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı