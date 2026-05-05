Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji bazı kentlere sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor: Günlerce etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, 3 il için sarı kodlu uyarı verilirken, neredeyse yurdun tamamı için sağanak alarmı verildi. Birçok ilde sağanak etkisini arttırırken, Niğde'de de kar yağışı beklendiği bildirildi. İşte 5 Mayıs Salı güncel hava durumu...

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 07:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mayıs Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs Salı günü için yayımladığı rapora göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış ve sağanak beklenirken, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Niğde'de kar yağışı bekleniyor.
3 KENTE SARI KODLU UYARI

Sağanak birçok kentte hayatı felç ederken, yağışların İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Öte yandan Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı. Niğde'de de kar yağışının beklendiği bildirildi.

5 MAYIS GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklık (°C)Durum
MARMARAEDİRNE-Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE21Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL17Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ21Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA14Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGEKÜTAHYA-Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR9Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu
DENİZLİ16Parçalı bulutlu
İZMİR21Parçalı bulutlu
MUĞLA17Parçalı bulutlu
AKDENİZADANA17Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA23Parçalı bulutlu
BURDUR13Parçalı ve çok bulutlu
HATAY17Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE-Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUANKARA13Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR11Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA13Çok bulutlu
NEVŞEHİR7Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZBOLU9Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE14Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU13Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK13Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA15Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN14Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN15Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON14Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM11Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS13Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA15Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN13Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR20Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KİLİS-Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN17Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT18Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN-Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP-Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA18Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

