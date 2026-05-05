Meteoroloji bazı kentlere sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor: Günlerce etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mayıs Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak birçok kentte hayatı felç ederken, yağışların İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Öte yandan Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı yapıldı. Niğde'de de kar yağışının beklendiği bildirildi.
|Bölge
|İl
|Sıcaklık (°C)
|Durum
|MARMARA
|EDİRNE
|-
|Parçalı ve çok bulutlu
|ÇANAKKALE
|21
|Parçalı ve çok bulutlu
|İSTANBUL
|17
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|21
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAKARYA
|14
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|EGE
|KÜTAHYA
|-
|Parçalı ve çok bulutlu
|AFYONKARAHİSAR
|9
|Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu
|DENİZLİ
|16
|Parçalı bulutlu
|İZMİR
|21
|Parçalı bulutlu
|MUĞLA
|17
|Parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|17
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|23
|Parçalı bulutlu
|BURDUR
|13
|Parçalı ve çok bulutlu
|HATAY
|17
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|OSMANİYE
|-
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|13
|Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|11
|Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
|KONYA
|13
|Çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|7
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|9
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|DÜZCE
|14
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|13
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
|ZONGULDAK
|13
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|15
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
|ARTVİN
|14
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
|SAMSUN
|15
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
|TRABZON
|14
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|11
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|KARS
|13
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|MALATYA
|15
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|13
|Çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|20
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KİLİS
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|17
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|18
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ADIYAMAN
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GAZİANTEP
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|18
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
