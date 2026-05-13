Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Kuvvetli sağanak geliyor: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi.

Özetle

YARIN 81 İLDE SAĞANAK VAR

Öte yandan bugün birçok kentte başlayacak olan yağışın yarın etkisini arttıracağı bildirildi. Yarın Türkiy'nin tamamında kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

13 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR 25°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 29°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 29°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 27°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 26°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 26°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR 26°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GENEL - Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İÇ ANADOLU ANKARA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 25°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 29°C Parçalı ve az bulutlu

