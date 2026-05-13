Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Kuvvetli sağanak geliyor: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi.
Öte yandan bugün birçok kentte başlayacak olan yağışın yarın etkisini arttıracağı bildirildi. Yarın Türkiy'nin tamamında kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAKARYA
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|A.KARAHİSAR
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GENEL
|-
|Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KONYA
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DÜZCE
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ARTVİN
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|TRABZON
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
