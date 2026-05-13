Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Kuvvetli sağanak geliyor: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Bugün başlayacak olan kuvvetli sağanak yarın ise tüm yurda yayılacak. Hafta boyu sağanak geçişleri yaşanacak. İşte 13 Mayıs Çarşamba güncel hava durumu...

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 07:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi.

YARIN 81 İLDE SAĞANAK VAR

Öte yandan bugün birçok kentte başlayacak olan yağışın yarın etkisini arttıracağı bildirildi. Yarın Türkiy'nin tamamında kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

13 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
MARMARAÇANAKKALE23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGEA.KARAHİSAR25°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ29°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR29°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA27°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA26°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR26°CParçalı ve az bulutlu
HATAY25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GENEL-Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLUANKARA23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR25°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA27°CParçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA29°CParçalı ve az bulutlu

