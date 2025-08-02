Meteoroloji bu illeri uyardı! İşte hafta sonu yağış beklenen şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre ağustos ayının ilk günleri ferahlatıcı rüzgar ve yağışla sürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece kadar altında hissettirecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç tarafları ve Karadeniz sahil kıyılarında da yağışlar görülebilir.



CUMARTESİ HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?



İstanbul’un batı yakası gece yarısı yağmurla ferahladı. Anadolu Yakası ise sabah saatlerinden akşam 18.00'e kadar yağışlı bir gün yaşayacak. Bunun yanı sıra Sakarya, Balıkesir, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat ve Ardahan'da yağmur bekleniyor.

Ankara ve Konya'nın kuzey ilçelerinde de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yaşanabilir. Ani su baskınlarına karşı meteoroloji uyardı.



RÜZGAR ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK, FERAHLATACAK



Yağışın yanı sıra rüzgar kavurucu sıcakların ardından ferahlatacak. Marmara ve Kuzey Ege sahil kıyılarında kuzeyden Doğu Anadolu’nun doğu tarafında ise güneyli yönlerden esen rüzgarlar saatte 60 km'ye kadar çıkması bekleniyor.



AKDENİZ VE GÜNEY ANADOLU KAVRULMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu sıcak havadan etkilenmeye devam edecek. Diyarbakır 40°C, Denizli 37°C, Gaziantep 36°C civarında seyrediyor.