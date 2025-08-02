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 | Banu İriç

Meteoroloji bu illeri uyardı! İşte hafta sonu yağış beklenen şehirler

İstanbul dahil çok sayıda ilimiz kavurucu sıcaklıklardan sonra serinletici yağışlara kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ağustos Cumartesi hava durumu tahminlerine göre yağmur beklenen illeri açıkladı.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 07:09

Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre ağustos ayının ilk günleri ferahlatıcı ve yağışla sürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece kadar altında hissettirecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç tarafları ve Karadeniz sahil kıyılarında da yağışlar görülebilir.

Meteoroloji bu illeri uyardı! İşte hafta sonu yağış beklenen şehirler


CUMARTESİ HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

İstanbul’un batı yakası gece yarısı yağmurla ferahladı. Anadolu Yakası ise sabah saatlerinden akşam 18.00'e kadar yağışlı bir gün yaşayacak. Bunun yanı sıra Sakarya, Balıkesir, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta, , Eskişehir, , Nevşehir, Bolu, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat ve Ardahan'da yağmur bekleniyor.
Ankara ve Konya'nın kuzey ilçelerinde de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yaşanabilir. Ani su baskınlarına karşı meteoroloji uyardı.

Meteoroloji bu illeri uyardı! İşte hafta sonu yağış beklenen şehirler


RÜZGAR ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK, FERAHLATACAK

Yağışın yanı sıra rüzgar kavurucu sıcakların ardından ferahlatacak. Marmara ve Kuzey Ege sahil kıyılarında kuzeyden Doğu Anadolu’nun doğu tarafında ise güneyli yönlerden esen rüzgarlar saatte 60 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji bu illeri uyardı! İşte hafta sonu yağış beklenen şehirler


AKDENİZ VE GÜNEY ANADOLU KAVRULMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu sıcak havadan etkilenmeye devam edecek. Diyarbakır 40°C, Denizli 37°C, Gaziantep 36°C civarında seyrediyor.

Meteoroloji bu illeri uyardı! İşte hafta sonu yağış beklenen şehirler
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#türkiye
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