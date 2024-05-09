Meteoroloji 'çamur yağacak' diyerek uyardı: Ülke genelinde 2 gün sürecek!

09 May 2024 16:28 - Güncelleme : 09 May 2024 16:47

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor...İşte 9 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor...İşte 9 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resim sitesinde ve sosyal medya hesabında yer alan güncel hava durumu raporuna göre; yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının etkili olacağını bildirdi. pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan MGM, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

MGM'DEN FIRTINA UYARISI

Batı kesimler için fırtına uyarısında da bulunan MGM, yurdun batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması tahmin edilen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli eseceğini bildirdi.

CUMA GÜNÜNDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini aktaran MGM'nin açıklamasında; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.