Meteoroloji çok sayıda kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak yağış etkisini arttıracak. Sıcaklıkların ise yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda hafta sonuna dikkat çekildi. Tam yaz geldi derken, cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
|6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU
|BÖLGE
|İL
|SICAKLIK (°C)
|DURUM
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|22
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|18
|Parçalı ve az bulutlu
|KIRKLARELİ
|25
|Parçalı ve az bulutlu
|SAKARYA
|20
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|EGE
|A.KARAHİSAR
|15
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|DENİZLİ
|20
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|İZMİR
|23
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|21
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|21
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|22
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|18
|Parçalı ve çok bulutlu
|HATAY
|21
|Parçalı ve çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|14
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|14
|Parçalı ve çok bulutlu
|KONYA
|15
|Parçalı ve çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|13
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|15
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|DÜZCE
|18
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|14
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|14
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|18
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|ARTVİN
|13
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|SAMSUN
|16
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
|TRABZON
|15
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|12
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|12
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|17
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|14
|Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|18
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|MARDİN
|17
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|SİİRT
|19
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|20
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
