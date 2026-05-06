Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji çok sayıda kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmeye göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini arttıracak. Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor .Batı illerinde ise güneş yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlayacak. Tam yaz geldi derken hafta sonu yağışlar bir anda bastıracak. İşte 6 Mayıs Çarşamba güncel hava durumu...

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 07:56

Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Çarşamba günü için güncel raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak etkisini arttıracak. Sıcaklıkların ise yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji çok sayıda kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs Çarşamba günü için yaptığı güncel hava durumu raporuna göre bazı bölgelerde sağanak yağışların etkisini artıracağını ve hafta sonu için de sağanak beklendiğini duyurdu.
6 Mayıs Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanak yağışlar etkisini artıracak.
Sıcaklıklar yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak.
5 günlük hava tahmin raporuna göre, hafta sonu cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji çok sayıda kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda hafta sonuna dikkat çekildi. Tam yaz geldi derken, cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

BÖLGEİLSICAKLIK (°C)DURUM
MARMARAÇANAKKALE22Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL18Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ25Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA20Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGEA.KARAHİSAR15Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ20Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR23Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA21Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA21Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA22Parçalı ve az bulutlu
BURDUR18Parçalı ve çok bulutlu
HATAY21Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA14Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR14Parçalı ve çok bulutlu
KONYA15Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR13Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU15Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE18Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
KASTAMONU14Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK14Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA18Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN13Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN16Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON15Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM12Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS12Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA17Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN14Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR18Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN17Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT19Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA20Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

