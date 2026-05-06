Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak yağış etkisini arttıracak. Sıcaklıkların ise yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji çok sayıda kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs Çarşamba günü için yaptığı güncel hava durumu raporuna göre bazı bölgelerde sağanak yağışların etkisini artıracağını ve hafta sonu için de sağanak beklendiğini duyurdu. 6 Mayıs Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanak yağışlar etkisini artıracak. Sıcaklıklar yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak. 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hafta sonu cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda hafta sonuna dikkat çekildi. Tam yaz geldi derken, cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU BÖLGE İL SICAKLIK (°C) DURUM MARMARA ÇANAKKALE 22 Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 18 Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 25 Parçalı ve az bulutlu SAKARYA 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu EGE A.KARAHİSAR 15 Parçalı, yer yer çok bulutlu DENİZLİ 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR 23 Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 21 Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 21 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 22 Parçalı ve az bulutlu BURDUR 18 Parçalı ve çok bulutlu HATAY 21 Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 14 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 14 Parçalı ve çok bulutlu KONYA 15 Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR 13 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 15 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı DÜZCE 18 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı KASTAMONU 14 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK 14 Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 18 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ARTVİN 13 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN 16 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı TRABZON 15 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 12 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 12 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 17 Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 14 Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 18 Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı MARDİN 17 Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı SİİRT 19 Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı ŞANLIURFA 20 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

