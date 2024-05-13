Meteoroloji değil NASA uyardı! Sıcaklık seviyesinde rekor artış, kuralık kapıda

13 May 2024 09:56 - Güncelleme : 13 May 2024 10:02

Şimdi sıcak yaz ayları daha çok sıcak olacak! Güneş ışınlarının dünyaya geliş şiddeti artıyor

Şimdi sıcak yaz ayları daha çok sıcak olacak! Güneş ışınlarının dünyaya geliş şiddeti artıyor

NASA 2024 yılını sıcaklık ve yağış olasılığı bakımından en dengesiz yıl olarak tarihe geçirdi. Ani değişen sıcaklık dengesi Mayıs ayına geldiğimizde rekor yağışlara yerini bıraksa da dünya geneli ikiye ayrıldı. Meteoroloji değil bu kez NASA uyarıda bulundu. Rekor sıcaklıklar geliyor.

METEOROLOJİ DEĞİL NASA UYARDI!

Sıcaklık santigratının aniden yükseldiğini ifade eden NASA özellikle bunun Nisan ayında rekor kırdığını açıklayan bir paylaşım yaptı. Ancak paylaşıma ayrıca 10 Mayıs 2024 günü gerçekleşen Güneş patlamasının etkilerini de ilave etti. Güneş patlaması sonrası hızla artan sıcaklığın dünya geneline etkisi olacağını vurguladı.

KURALIK GELİYOR!

Güneş patlamasından önce İTÜ Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan tgrthaber.com'a yaptığı bir açıklamada; bu yaz aylarının sıcak geçeceğini belirtmişti. Demirhan, özellikle sıcaklık konusunda Marmara Bölgesi'nde uyarı da bulunmuştu. Mayıs ayına dikkat çeken Demirhan, güneş ışınlarının daha belirgin geleceğini de belirtti. Yaz aylarına doğru sıcaklıkların yükselmesiyle güneş ışınlarının geliş açısının daha dik geleceğini belirtmişti.

NASA, Demirhan'ın açıklamasını doğruladı. NASA açıklamasında kaydettiği sıcaklık değerlerinin sürekli artığını belirtti. Kaydettiği veride güneş patlamasının etkilerinin olduğunun altını çizerek dünya genelinde yaz aylarında Kuzey Yarım Küre'de kuralık yaşanacağını, Güney Yarım Küre'de ise yağışın şiddetli olacağını belirtti. Şimdilerde sel felaketlerine neden olacak yağışlar 15 Mayıs itibaren azalacak. Azalan yağışlar yerini aniden yükselen sıcaklığa bırakacak.

Exeter Üniversitesi'nden Profesör Peter Cox'ta geçtiğimiz gün bir makale yayınladı. İklim değişikliğine bağlı aniden değişen sıcaklık ortalamasının özellikle gıda sektörünü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.