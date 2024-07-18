Meteoroloji Doğu Anadolu için uyardı: Tedbirinizi alın!

18 Temmuz 2024 22:03 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 22:04

Çorum’da virajı alamayan araç tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Çorum’da virajı alamayan araç tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın, Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

“ÖNLEMİNİZİ ALIN”

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

ERZURUM’DA BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ!

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış yolları göle çeviriş, çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su basmıştı. Meteorolojinin günlerdir sarı kod uyarısı yaptığı Erzurum'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık iki haftadır benzeri manzaralara sahne olan Erzurum'da bir kez daha kısa süreli sağanak yağış başta kent merkezi olmak üzere il genelinde etkili oldu.

EK ÖNLEMLER ALINDI

Alt geçitlerin suyla dolduğu kent merkezinde çok sayıda iş yeri ve bodrum kat sular altında kaldı. Bazı araçlar göle dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı yollarda çökmeler yaşandı. Kent merkezinde bazı yollarda sinyalizasyonların çalışmaması yüzünden sıkıntılar yaşandı, polis kavşaklarda ek önlemler alarak kazalara engel olmaya çalıştı.

GÜMÜŞHANE’DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde sel meydana geldi. İlçede, öğleden sonra etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Özellikle ilçe merkezi ve çevre yolunda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

20 dakika boyunca etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışla birlikte harekete geçen Şiran Belediyesi ekipleri selin etkilerini en aza indirmek için çalışma başlattı. Şiran ilçesinin köylerinden herhangi olumsuz bir ihbar almadıklarını söyleyen Şiran Belediye Başkanı Baki Kara da ekiplerin hızlı müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de vatandaşların meteorolojinin yağış uyarılarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Vali Çiçek, gazetecilere, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

OLTU'DA HASAR: AHIR, ARAÇ, YOL VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ!

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Kırsal mahallede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle ev, ahır, araç, yol ve tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgeye, çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yolların sel sularıyla gelen çamur ve kaya parçalarıyla kaplandığı mahallede, hasar tespit ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi de bölgede incelemede bulundu.