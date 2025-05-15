Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda sağanakla birlikte Marmara'nın güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Dondurucu geçen kış ayını ardından İstanbul ve birçok ile bahar havası geldi. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının hafta sonu düşeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; hafta sonu kuvvetli sağanak ve fırtına birçok ili etkisi altına alacak.

KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre cuma sabah saatlerinden sonra güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'nın ise batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Cuma günü gece saatlerinde güney Ege'de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.