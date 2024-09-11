Meteoroloji duyurdu: La Nina yılı geliyor, tarih verildi!

11 Eylül 2024 20:09 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:23

Dünya Meteoroloji Örgütü bu kış için küresel dondurucu soğukların yaşanabileceği La Nina yılının geldiğini duyurdu. Yaz aylarında yoğun etkisiyle bunaltan El Nino'nun yerini La Nina'ya bırakması bekleniyor. 2024-2025 kışı dondurucu soğuklar ve kar fırtınaları yaşanabilir. Peki Türkiye'de La Nina yaşanacak mı? İşte detaylar...

Küresel ısınmanın da etkisiyle ısı dağılımı dengesinin bozulması ve beraberinde gelen fırtınalar zorlu doğa koşulları yaşatıyor. 2024-2025 kışı için Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Türkiye dahil pek çok ülkeyi uyardı. El Nino etkisiyle geçen kavurucu yaz sıcakları sonrası kış ayları için dondurucu soğuklar ve kar fırtınaları görülebilir.

EKİM 2024 VE ŞUBAT 2025 ARASI KRİTİK TARİH

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu yılın sonuna kadar yüzde 60 ihtimalle La Nina'nın yaşanabileceğini açıkladı. Ekim 2024 ve Şubat 2025 için rüzgar, basınç ve yağış gibi tropikal atmosfer dolaşımındaki değişiklikler yaşanabilir.

LA NİNA NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Pasifik Okyanusu üzerinde ve doğu ekvatoral kesimdeki okyanus yüzey sıcaklıklarında değişimlerle beraber rüzgar, basınç ve yağış gibi tropikal atmosfer değişimlerine sebep olan La Nina fırtına, kasırga ve yoğun kar etkisi gösteriyor. La Nina, El Nino'nun tam tersi etki gösteriyor.

Hazırlanan raporda, "Her La Nina olayının etkileri, yoğunluğuna, süresine, geliştiği yılın zamanına ve diğer iklim etkenleriyle etkileşimine bağlı olarak değişir." denildi.

KAYITLARDAKİ EN SICAK YILLAR

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana küresel kara ve deniz yüzey sıcaklıklarında uzun süreli bir artış gördük. Kısa vadeli soğuyan La Nina olayı ortaya çıksa dahi atmosferdeki ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek." dedi

Saulo, son 9 yılın, 2020'den 2023'ün başına kadar süren La Nina'nın soğutucu etkisine rağmen kayıtlardaki en sıcak yıllar olduğunu da kaydetti.

Son 3 ayda nötr koşullarının hakim olduğunu vurgulayan Saulo, buna rağmen yoğun sıcaklık ve şiddetli yağışlar dahil yaygın aşırı hava koşullarının yaşandığını bildirdi.

Saulo, iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarıyla mücadele için "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin WMO'nun en önemli önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.