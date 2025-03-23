Meteoroloji duyurdu, sıcaklıklar artıyor! 4 ilde yağış var | 23 Mart Hava durumu

Türkiye sıcak havaya yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 6-8 derece artması bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde zirai don riski tarım ve hayvancılıkla uğrayan vatandaşların uykusunu kaçırıyor. Bugün 4 ilde de yağış var. İşte 23 Mart Hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Serin hava yerini ılık ilkbahar havasına bırakıyor. Ancak 1'i karlı olmak üzere 4 ilde bugün yağış görülecek. Bununla birlikte sabah saatlerinde görülmesi beklenen zirai don riski çiftçileri endişelendiriyor.
Meteoroloji'nin raporuna göre bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, yer yer pus ve sisin etkili olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Batı kesimlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde 6 ila 8 derece artış öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli zirai don tahmin ediliyor. İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Akdeniz’in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don etkili olacak. Pazar günü gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don görülebilir. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.
EDİRNE 22°C Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 17°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 23°C Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA 20°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 16°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 18°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 21°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 12°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS 2°C Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 5°C Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 14°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C Parçalı ve az bulutlu