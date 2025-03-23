Meteoroloji duyurdu, sıcaklıklar artıyor! 4 ilde yağış var | 23 Mart Hava durumu

Türkiye sıcak havaya yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 6-8 derece artması bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde zirai don riski tarım ve hayvancılıkla uğrayan vatandaşların uykusunu kaçırıyor. Bugün 4 ilde de yağış var. İşte 23 Mart Hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Serin hava yerini ılık ilkbahar havasına bırakıyor. Ancak 1'i karlı olmak üzere 4 ilde bugün yağış görülecek. Bununla birlikte sabah saatlerinde görülmesi beklenen zirai don riski çiftçileri endişelendiriyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

ÇIĞ VE BUZLANMAYA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, yer yer pus ve sisin etkili olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Batı kesimlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde 6 ila 8 derece artış öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇİFTÇİ ENDİŞELİ: ZİRAİ DON RİSKİ!

İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli zirai don tahmin ediliyor. İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Akdeniz’in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don etkili olacak. Pazar günü gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don görülebilir. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 22°C Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 17°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 23°C Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 20°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 16°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 18°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 12°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 14°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C Parçalı ve az bulutlu