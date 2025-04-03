Meteoroloji duyurdu: Yağmur tüm yurtta etkili ama güneşli günler yakında | 3 Nisan hava durumu

Yağışlı hava Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz'in ile Doğu Anadolu'nun bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı var. Buna karşın Meteoroloji'ye göre güneş de yüzünü göstermeye yakın! Peki bugün hava nasıl olacak? Güneşli günler ne zaman? İşte son tahminler...

Nisan ayı yağmurlarla birlikte geldi. Türkiye'nin 4 bir yanında sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Bazı yüksek kesimlerde ise soğuk havaya karla karışık yağmur ve kar eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı rapora göre yağmurlu günler birçok bölgede biraz daha etkisini sürdürecek. Ancak güneş de yüzünü göstermeye yakın. Peki bugün hava nasıl olacak? Güneşli günler ne zaman? İşte son tahminler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (3 NİSAN 2025)

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

GÜNEŞLİ GÜNLERE AZ KALDI

Diğer yandan Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporlarına göre sağanak yağış bazı bölgelerde yarından itibaren aralıklarla yerini güneşli havaya bırakacak. Marmara ve Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ve Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yarın güneş yüzünü gösterecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin tamamı hafta sonu itibarıyla yeniden yağışlı havanın etkisinde olacak. Yağışlar Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde karla karışık yağmur, diğer bölgelerde ise yağmur şeklinde görülecek. Takip eden süreçte nisan yağmurları yer yer etkili olurken, güneşli hava da ara ara birçok bölgede güneş de bulutların ardından çıkacak.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Edirne 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

Kırklareli 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Kocaeli 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyon 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana 21°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya 19°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay 19°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mersin 19°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Nevşehir 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Karabük 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Zonguldak 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Artvin 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Trabzon 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Kars 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Malatya 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Van 8°C Çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt 20°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Şanlıurfa 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

