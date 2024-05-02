Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verdi! Yarın planı olanlar dikkat:15 kent için 'sarı' kodlu uyarı

02 May 2024 16:40 - Güncelleme : 02 May 2024 16:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Bu gece birçok ilde başlayan sağanak yağış yarın da etkisini gösterecek. 15 il için sarı kodlu alarm veren Meteorolojiye göre; Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

AKDENİZ İÇİN UYARI

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

15 İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz şöyle: Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye.