Meteoroloji gün verdi: İstanbul'da kar yağışı gidiyor, bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Günlerdir kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da güneşli havalar kendini göstermeye başlayacak. Kar yağışına veda edecek olan megakentte hava sıcaklıkları 11 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul ve birçok ili esir alırken yeni haftada güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Günlerdir kar yağışının etkili olduğu megakette hafta başından itibaren güneşli günler hakim olacak. Termometrelerin 11 dereceye kadar yükseleceği İstanbul ve birçok ilde perşembe günü havalar iyiden iyiye ısınmaya başlayacak.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDİYOR

AKOM da 5 günlük hava tahminini yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar sıcaklıkların -2 ila 3 °C'ler aralığında sey- redeceği, yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Salı günü itibarıyla yağışların bölgemizi terk etmesi sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.